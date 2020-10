Fauci: "Giro in Suv di Trump? Non fatemi commentare"

(Afp)

"Non fatemi parlare di questo, non fatemi commentare". Così Anthony Fauci ha risposto al giornalista della Cnn che gli chiedeva del giro in Suv insieme ad agenti del Secret Service che Donald Trump ha fatto ieri sera dopo che da quattro giorni manifesta sintomi del Covid. Parlando poi in generale, il virologo ha ricordato che "le linee guida indicano che una persona che manifesta sintomi può uscire in modo sicuro dopo dieci giorni dall'insorgenza dei primi sintomi, di solito non c'è più il virus e gli studi hanno dimostrato che queste persone generalmente non sono più contagiose".

Nessuna dichiarazione da Fauci sulla salute di Donald Trump: "Non sono coinvolto e, ripeto, non voglio parlare del caso del presidente perché non è qualcosa su cui sono autorizzato a parlare e non sono coinvolto nella cura del presidente", ha detto Fauci che ha poi lodato "le ottime cure" che stanno assicurando i colleghi del Walter Reed medical center. "Sono fiducioso nel fatto che il presidente stia ricevendo le migliori cure possibili", ha detto.