Luttwak: "Trump non ha gestito virus in modo serio, ma no impatto su voto"

Donald Trump "ha gestito la pandemia di coronavirus in modo poco serio, ma questo non avrà alcun impatto" su quello che resta della campagna elettorale, perché chi vota per il tycoon ha solo in mente quello che lui ha fatto per loro, in termini di deregulation e taglio delle tasse. E' l'analisi del politologo americano Edward Luttwak, convinto che il contagio ed il ricovero del presidente a causa del coronavirus "non cambino nulla" nella corsa per la Casa Bianca.

Nei suoi quasi quattro anni di mandato, "Trump ha fatto due categorie di cose - spiega Luttwak all'Adnkronos - Intanto ha capito che con i cambiamenti tecnologici degli ultimi 15-20 anni la struttura regolatoria del passato era un vincolo enorme, per cui ha tagliato regolamenti, lacci e lacciuoli, cosa che ha avuto un impatto positivo su una certa tipologia di cittadino americano, quello che lo ha votato la prima volta, che ignora i media e che continua a sostenerlo". La seconda cosa fatta dal presidente, sottolinea il politologo, è "il taglio delle tasse, tasse che invece i democratici vogliono aumentare".

"Queste sono le cose molto solide che ha fatto per gli operai, per i tecnici specializzati, per gli imprenditori", la sua base elettorale, sostiene ancora Luttwak. "Tutto il resto, il virus, le urla, le provocazioni, fanno parte di un sottofondo mediatico che crea solo rumore, ma che non ha alcun impatto sulla campagna", chiosa.