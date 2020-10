Nipote Trump: "Mio zio vede la malattia come un segno di debolezza"

(Afp)

Gli Stati Uniti si trovano nella "posizione orribile" in cui sono, rispetto alla pandemia, perché i membri della famiglia Trump, compreso il presidente, considerano le malattie un "imperdonabile segnale di debolezza", sia che riguardi gli altri che loro stessi. A dirlo è Mary Trump, nipote del presidente Usa e autrice del libro 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man', in cui rivela molti segreti della sua famiglia.

Gli Stati Uniti, ha detto Mary Trump in un'intervista all'emittente Npr, non hanno affrontato adeguatamente l'emergenza coronavirus, perché il presidente "non può ammettere la debolezza di stare male o che altre persone stiano male". Un atteggiamento, sostiene Mary Trump, che il presidente avrebbe ereditato dal padre Fred, che considerava "inaccettabile" l'essere malati.

Mary Trump ha inoltre rivelato che il bisnonno del presidente, Friedrich Trump, morì a causa della pandemia di influenza spagnola nel 1918. Una cosa che lo zio, ha aggiunto, "sembra avere dimenticato".