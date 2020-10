Nuovo record di contagi in Russia, verso lockdown a Mosca

(Afp)

Nuovo record di contagi in Russia, dove le autorità sanitarie hanno registrato 10.888 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dal 12 maggio. A Mosca, dove le autorità starebbero valutando il lockdown, i nuovi contagi accertati sono stati 3.537. Il numero dei decessi è salito di 117 unità, portando il totale dall'inizio della pandemia a 21.475, mentre il totale dei contagi accertati è 1.225.889.

Coronavirus: media, 'se situazione non migliora a Mosca sarà lockdown'

Le autorità di Mosca stanno valutando la possibilità di imporre ai cittadini della capitale un rigido lockdown, se nei prossimi giorni non si riuscirà a contenere la curva dei contagi. Lo riporta il quotidiano russo Vedomosti, citando fonti all'interno dell'amministrazione.

"E' particolarmente importante capire come prendere le decisioni senza fermare le attività lavorative", ma senza un miglioramento della situazione, entro due settimane verrà dichiarato il lockdown, hanno spiegato le fonti al quotidiano. In Russia sono stati registrati ieri 10.499 nuovi contagi, il numero più alto dal 15 maggio, quando si verificò il picco della pandemia ed erano in vigore severe misure restrittive.