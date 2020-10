Raffica di Tweet elettorali di Trump con promesse a tutto campo

(AFP)

Raffica di tweet 'elettorali', e a tutto campo, da parte di Donald Trump a poche ore dalla sua, controversa, uscita dall'ospedale dove era stato ricoverato per il covid. "(Ho promosso, ndr) la maggior riduzione delle tasse di sempre, un'altra è in arrivo, Votate!", scrive, tutto in stampatello, il Presidente americano. "'Pro Life, votate", scrive ancora rivolgendosi agli esponenti del movimento contro la legalità dell'interruzione di gravidanza. "Un sistema della sanità migliore e meno costoso. Votate!" continua.

"Massicci tagli alle regolamentazioni. Votate!, recita un altro tweet. "Forze spaziali, votate", aggiunge, rivolgendosi direttamente a uno dei settori della difesa che ha maggiormente sostenuto, con finanziamenti recordo, nei suoi anni alla Casa Bianca. "401(K). Votate!", afferma, invitando a sostenerlo i dipendenti con piani pensionistici misti!

In un altro tweet Trump rivendica, di nuovo esortando la gente a votare per lui, di avere un tasso di approvazione del 91 per cento. "Salvate il secondo emendamento. Votate!", scrive in relazione al diritto, inserito nella Costituzione, degli americani di portare armi. "La pace attraverso la forza (riportare i nostri soldati a casa). Votate!".