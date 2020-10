Trump in auto, medico Walter Reed: "Messaggio che è ok uscire con Covid"

(Foto Fotogramma)

A parte il rischio a cui sono stati esposti gli agenti del Secret Service, il giro in Suv di Donald Trump malato di Covid "ha inviato un messaggio sbagliato". E' quanto ha detto, intervistato oggi da Today, James Phillips il primario del Walter Reed che già su Twitter ha denunciato "l'rresponsabilità" della mossa del presidente che è voluto uscire in Suv per salutare i sostenitori che erano fuori dall'ospedale dove è ricoverato.

"E' stata una mossa pericolosa - ha aggiunto - oltre al rischio a cui sono stati esposti gli agenti del Secret Service, che l'abbiano fatto o no in modo volontario, il messaggio che viene mandato alle altre persone malate è che è ok uscire".