Trump, Casa Bianca: "Per giro in auto prese adeguate precauzioni"

Foto Fotogramma

La Casa Bianca ha diffuso due nuove foto di Donald Trump al lavoro al Walter Reed National Military Medical Center. Secondo una nota il presidente americano ha avuto dall'ospedale una phone call con il vice presidente Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo e il capo degli Stati Maggiori Riuniti, generale Mark Milley. Presente, stando alla Casa Bianca, il capo dello staff Mark Meadows che non appare nella foto.

Negli scatti Trump - abito scuro e camicia bianca - è seduto alla scrivania. Le foto sono state diffuse a poche ore dall'uscita a sorpresa del presidente dall'ospedale per un giro in auto intorno al Walter Reed per salutare i sostenitori. Nelle prossime ore il presidente - che ha detto di "aver imparato la lezione sul Covid" - potrebbe tornare alla Casa Bianca.

Per il giro in auto di Trump, che indossava una mascherina, "sono state adottate le adeguate precauzioni per proteggere il presidente e tutti coloro che lo sostengono, Dpi inclusi", ha detto ai giornalisti il portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, assicurando che c'era il via libera dei medici. Le condizioni del presidente "continuano a migliorare", ha fatto sapere ieri il suo medico, ammettendo che ci sono stati due episodi di abbassamento momentaneo della saturazione dell'ossigeno.

