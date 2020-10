Trump lascia l'ospedale: "No a paura del Covid"

(Foto Afp)

“Lascio il Walter Reed Center oggi alle 18.30. Mi sento benissimo. Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato farmaci eccellenti e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa”. Così il presidente Usa Donald Trump in un tweet. "Abbiamo sviluppato, sotto l'amministrazione Trump, alcuni medicinali e conoscenze straordinarie", ha aggiunto.

Fonti: "Impaziente, dice 'devo uscire da qui'"