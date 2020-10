Trump "nascose il primo test positivo"

(Afp)

Donald Trump avrebbe tenuto segreto il risultato positivo di un primo test rapido per il Covid-19 ricevuto nella serata di giovedì scorso, prima di un'intervista con Fox News, in attesa dei risultati di altri controlli più approfonditi. E' quanto ha scritto il Wall Street Journal, aggiungendo che Trump - che durante l'intervista parlò di Hope Hicks (contagiata dal coronavirus) - avrebbe detto a un consigliere di tenere segreto l'esito degli esami. Poche ore dopo Fox News, a cui il presidente diceva che avrebbe ricevuto a breve i risultati di un secondo test effettuato, è arrivato il tweet con cui Trump ha annunciato di essere positivo al Covid-19 insieme alla fist lady Melania. Nessuna risposta dalla Casa Bianca alle richieste di un commento da parte del Wall Street Journal e di The Hill.

La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha declinato in queste ultime ore le domande dei giornalisti che chiedevano se il presidente si fosse sottoposto ai controlli per il coronavirus prima del dibattito di martedì scorso con Joe Biden o prima della partecipazione giovedì all'evento di raccolta fondi in New Jersey, nel suo golf club a Bedminster. "Non ho intenzione di dare un resoconto dettagliato con gli orari ogni volta che il presidente si sottopone a un test - ha detto - Viene controllato regolarmente e il primo test positivo è arrivato dopo il rientro da Bedminster". "Il primo test positivo - ha insistito - è stato al rientro o almeno dopo Bedminster".