Trump twitta, lo scienziato corregge il messaggio

Donald Trump annuncia su Twitter l'uscita dall'ospedale e ridimensiona l'allarme covid. E lo scienziato corregge il messaggio. Eric Topol, luminare e fondatore dello Scripps Research Translational Institute, integra il cinguiettio pubblicato dal presidente. "Lascio il Walter Reed Center oggi alle 18.30. Mi sento benissimo. Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato farmaci eccellenti e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa. Abbiamo sviluppato, sotto l'amministrazione Trump, alcuni medicinali e conoscenze straordinarie", scrive il presidente.

Topos prende la penna rossa e aggiunge un "prematuramente" all'annuncio delle imminenti dimissioni. Quando Trump invita a non avere paura del Covid, lo scienziato inserisce la frase "anche se 210mila americani sono morti e moltissimi stanno soffrendo". Il presidente elogia cure e conoscenze acquisite, Topol evidenzia che "non le abbiamo sviluppate noi e tu non le avrai". E se The Donald dice di sentirsi meglio di 20 anni fa, è merito del "lavoro meraviglioso degli steroidi".