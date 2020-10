Coronavirus, nuovo record di contagi in Russia

(Afp)

La Russia segnala 11.615 nuovi casi di coronavirus. Non erano mai stati così tanti dall'11 maggio scorso quando vennero confermati 11.656 contagi, il dato più alto mai registrato dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ci sono stati altri 188 decessi a causa della pandemia. I dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass parlano di 4.082 nuovi casi confermati solo a Mosca, dove in 24 ore sono stati ricoverate 1.049 persone. In totale i dati ufficiali parlano di 1.237.504 contagi confermati in Russia, dove ad oggi sono 988.576 i pazienti guariti e 21.663 i decessi.