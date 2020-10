Covid, capo di Stato Maggiore Usa in quarantena

(Fotogramma)

Il capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Mark Milley, e numerosi membri del suo staff sono stati posti in quarantena, dopo essere entrati in contatto con il vice comandante della Guardia Costiera, l'ammiraglio Charles Ray, risultato positivo al coronavirus. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn. Ray recentemente aveva partecipato a diverse riunioni con i membri degli Stati Maggiori Riuniti. Tutti coloro che hanno avuto contatti con lui sono stati sottoposti a test e sono in attesa dei risultati. Il generake Milley al momento risulterebbe negativo.