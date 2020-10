Trump: "Covid meno letale di influenza, impariamo a conviverci"

(Afp)

In alcune popolazioni il coronavirus è meno letale dell'influenza. Poche ore dopo il suo rientro alla Casa Bianca dopo tre giorni in ospedale a causa del covid, Donald Trump esorta di nuovo così a non farsi spaventare troppo dal virus.

"La stagione dell'influenza sta arrivando - scrive il presidente su twitter - Molte persone ogni anno, qualche volta oltre centomila, e nonostante il vaccino, muoiono per l'influenza. Stiamo chiudendo il nostro Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, come stiamo imparando a fare con il Covid, che nella maggior parte delle popolazione è molto meno letale".