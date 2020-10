"Trump fatica a respirare", il video scatena i social

(Afp)

In affanno e con difficoltà a respirare. E' il dettaglio che molti, tra commentatori e utenti, hanno colto nel video che documenta il ritorno del presidente Donald Trump alla Casa Bianca dopo un ricovero di tre giorni al Walter Reed National Military Medical Center per la positività al coronavirus.

Nel video si vede il leader che sale una rampa di scale, si toglie la mascherina sul balcone e davanti alle telecamere saluta l'elicottero Marine One in partenza. La sequenza, evidenziano i media a stelle e strisce, sembra pensata per dimostrare che Trump si sia ripreso dal virus e sia tornato a lavoro, ma sui social in tanti -compresi esperti medici- hanno commentato le immagini sottolineando che Trump sembri in difficoltà e respiri a tratti a fatica.











Trump looks like he is gasping for air pic.twitter.com/4k2v4Jxlir — Brennan Murphy (@brenonade) October 5, 2020

Il dottor Ilan Schwartz, assistente professore presso l'Università di Alberta, esperto di malattie polmonari, ha detto che la respirazione di Trump "è un esempio da manuale di sforzo respiratorio. Oltre a usare i normali muscoli respiratori (il diaframma e quelli tra le costole che espandono la cavità toracica), i 'muscoli accessori' del suo collo stanno intervenendo per aiutare a respirare".

Anche un medico britannico ha concluso dal filmato che il presidente non sembrava stare bene. "Se guardi il video sul balcone della Casa Bianca, ha chiaramente difficoltà a respirare", ha detto martedì alla "Bbc Breakfast" la dottoressa Zoe Norris, medico generico e docente.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Ma in una conferenza stampa, il medico ufficiale Sean Conley ha detto ai giornalisti che il presidente "non era ancora del tutto fuori pericolo", tuttavia i livelli di ossigeno di Trump e "il suo lavoro di respirazione sono tutti normali".