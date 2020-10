Alba Dorata, il deputato Lagos: "Sono tranquillo e fiero nazionalista greco"

Foto Fotogramma

"Questo verdetto è il risultato delle pressioni dei media, dei politici corrotti e della sinistra. Sono tranquillo, in attesa di capire meglio la sentenza e sono orgoglioso di essere un nazionalista greco. Non mi arrenderò mai". Così all'Adnkronos il deputato di Alba Dorata Yannis Lagos dopo il processo in cui il partito di estrema destra è stato giudicato dal Tribunale di Atene "organizzazione criminale". I 65 imputati, tra cui lo stesso Lagos, rischiano fino a 10 anni di carcere. "E' un complotto premeditato contro di noi", aggiunge l'esponente di Alba Dorata.