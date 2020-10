Covid, nuovo record di casi in Francia: oltre 18mila in 24 ore

(Afp)

In Francia si registra un nuovo record di casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, con 18.746 contagi registrati nelle ultime 24 ore, quasi il doppio dei 10.489 annunciati ieri dalle autorità sanitarie. Salgono così a oltre 650mila i casi confermati in Francia, mentre si contano anche 80 decessi rispetto a martedì, per un totale di 32.445 morti. Sono oltre 7.500 i pazienti attualmente ricoverati negli ospedali in Francia a causa del Covid-19, il dato più alto da tre mesi a questa parte e circa il 65% in più del livello più basso, 4.530 ricoverati, toccato lo scorso 29 agosto.