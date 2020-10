Fauci: "Il contagio alla Casa Bianca si poteva evitare"

(Afp)

Il focolaio di coronavirus alla Casa Bianca "non è una bufala" e poteva essere evitato. Parola di Anthony Fauci, principale esperto statunitense di malattie infettive che in una conversazione virtuale con studenti e famiglie dell'American University - riporta Business Insider - rispondendo a uno studente che gli chiedeva come rispondere a chi non crede che il virus sia reale o grave, ha ricordato: "In questo momento abbiamo 210.000 persone che sono morte e 7,3 milioni di persone infettate. A livello globale, ci sono oltre 1 milione di persone che sono morte. Non è una bufala". E ha sottolineato cosa sta succedendo alla Casa Bianca: "Ogni giorno che passa vengono fuori più persone contagiate". E ha aggiunto: "È una situazione sfortunata quando vedi una cosa del genere perché avrebbe potuto essere prevenuto".

Molti di coloro che sono risultati positivi infatti hanno preso parte sabato scorso a un evento in cui Trump ha annunciato come suo candidato alla Corte Suprema il giudice Amy Coney Barrett. Le foto dell'evento hanno immortalato i partecipanti senza mascherine e incuranti delle misure di distanziamento sociale.