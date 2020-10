Russia, Berlino: senza chiarimenti su Navalny sanzioni inevitabili

(Afp)

Senza chiarimenti sul sospetto avvelenamento di Alexei Navalny, l'imposizione di sanzioni alla Russia sarà "inevitabile". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, all'indomani della conferma da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) che il dissidente russo è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok.

"Una grave violazione del diritto internazionale è stata perpetrata con un agente da guerra chimica e una cosa del genere non può rimanere senza conseguenze", ha detto Maas intervenendo davanti ai deputati. "E' chiaro che se gli eventi non vengono chiariti, se le informazioni necessarie non vengono fornite, saranno inevitabili sanzioni mirate e proporzionate contro i responsabili russi", ha aggiunto.