Trump accusa i dem di voler chiudere le chiese

Fotogramma /Ipa

"I democratici vogliono chiudere le vostre chiese, permanentemente. Spero che vediate cosa succede. Votate ora!". E' quanto si legge in un tweet, tutto in lettere maiuscole scritto oggi da Donald Trump. Il presidente americano non porta prove di quanto afferma, ma allega un tweet in cui si denuncia l'arresto di alcuni fedeli per una messa all'aperto.

Il candidato democratico Joe Biden, di fede cattolica, è stato fotografato questo weekend mentre usciva dalla messa, con il volto protetto da una mascherina.