Trump: "Biden pazzoide con basso quoziente intellettivo"

Foto AFP

Donald Trump accusa il suo rivale democratico Joe Biden di essere un "pazzoide" con un basso quoziente d'intelligenza. "E' un pazzoide da anni e tutti lo sanno", dice il presidente americano accusando i media di tacere a riguardo. "Avete notato come tutte le cose negative, come il suo quoziente intellettivo molto basso, non vengono mai riportate? Fake News", scrive ancora Trump, che oggi ha postato una raffica di tweet contro i democratici.

Il presidente americano attacca anche Kamala Harris, accusata di essere più a sinistra di Sanders, a poche ore del dibattito di questa sera contro il vice presidente Mike Pence. "E' più a sinistra di Bernie il pazzo. Biden non durerebbe un mese", twitta il presidente americano, lasciando anche intendere che il suo avversario democratico, in caso di vittoria, sarebbe sopraffatto dalla sua vice.