Dibattito virtuale, Biden dice sì

Afp

Dopo il rifiuto di Donald Trump di prendere parte ad un dibattito in formato virtuale con Joe Biden, la campagna del candidato democratico ha invece fatto sapere che Biden è pronto a partecipare. Biden "desidera parlare direttamente con il popolo americano e paragonare il suo piano per unire il paese e ripartire in maniera ancora migliore con la mancata leadership di Donald Trump sul Coronavirus che ha gettato la forte economia che ha ereditato nella peggiore recessione dai tempi della Grande Depressione".