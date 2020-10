Trump: "Il mio Covid? Una benedizione"

(Afp)

"Mi sento alla grande, mi sento benissimo, credo che sia stata una benedizione di Dio che io abbia preso il Covid". Lo ha detto Donald Trump in video postato su Twitter e registrato nel giardino della Casa Bianca nonostante il presidente sia ancora potenzialmente contagioso. "E' stata una benedizione camuffata", ha continuato il presidente affermando che la "chiave" della sua veloce ripresa è stato il cocktail sperimentale di farmaci della Regeneron Pharmaceuticals.

"Avevo sentito di questo farmaco, ho detto lasciatemelo prendere, è stata una mia idea", ha continuato il presidente affermando che porterà gratis per tutti gli americani questa che ha definito, falsamente, "una cura" contro il Covid. "Se siete in ospedale e state male, faremo in modo che li potrete avere, gratis, specialmente se siete anziani", ha detto Trump riferendosi a Regeneron ed altri farmaci sperimentali.

Poche ore dopo, la casa farmaceutica ha presentato domanda alla US Food and Drug Administration per l'autorizzazione d'urgenza del trattamento, ha riportato il New York Times. Mentre le azioni di Regeneron salivano borsa del 3,73%.

I media americani ricordano che Trump ha dei legami con lo Ceo di Regeneron, Leonard Schleifer, che è membro del golf club di Trump a Westchester. Il presidente possedeva inoltre delle azioni della casa farmaceutica, come emerge dai documenti presentati nel 2017 all'Office of Government Ethics. Azioni che comunque non figurano nei documenti presentati più di recente.