Una mosca sulla testa di Pence, il video è virale

The Hill /Twitter

Il dibattito tra Mike Pence e Kamala Harris ha avuto un ospite inatteso: una mosca che è rimasta per oltre un minuto in grande risalto sulla chioma bianca del vice presidente che, preso dalla risposta ad una domanda sul razzismo, non si è accorto della sua presenza. Il video ed il fermo immagine della mosca sono diventati subito virali sui social media, e addirittura Joe Biden tra il serio ed il faceto su Twitter ha chiesto di donare cinque dollari per aiutare questa "campaign fly", questa mosca elettorale.

Non solo. La campagna di Biden ha anche twittato il link al sito "Flywillvote.com", la mosca voterà, che collega in realtà alla pagine iwillvote.com in cui si danno tutte le indicazioni utili per la registrazione al voto e le diverse possibilità per votare in ogni singolo stato.