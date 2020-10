Covid, in Germania oltre 4mila casi in 24 ore

Afp

Per il secondo giorno consecutivo in Germania si sono registrati oltre 4mila nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, segnando un aumento di circa 500 contagi rispetto ai dati forniti ieri. L'istituto Robert Koch ha infatti reso noto oggi che si sono avuti 4.516 risultati positivi dei test, mentre giovedì erano stati 4.058. In Germania non si registravano numeri così alti dalla fine di marzo, primi di aprile. Rispetto a ieri si contano anche 11 decessi in più legati al Covid-19.