"Italiani più puliti, da noi meno covid"

Angelo Ciocca (foto dalla pagina Facebook)

"Sì, è proprio così, in Italia c’è più attenzione all’igiene rispetto ad altri Paesi. Ormai, per qualcuno, difendere l’Italia e gli italiani è sbagliato a prescindere !!! Sono solo io a pensarla così amici???". Italiani più puliti dei cittadini di altri paesi europei? Sì, almeno secondo l'europarlamentare leghista Angelo Ciocca. L'esponente del Carroccio ha espresso la propria opinione intervenendo ad una trasmissione di Telelombardia, 'Orario Continuato'. "Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità e lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei", le parole di Ciocca, incalzato dal conduttore. L'eurodeputato non ha fatto marcia indietro nemmeno sui social. Ciocca ha ribadito il concetto