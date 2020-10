Trump, comizio in vista: "Test nelle prossime ore"

Afp

Donald Trump potrebbe organizzare già domani una manifestazione elettorale in Florida, sebbene non sia ancora risultato negativo al test per il Covid-19. "Penso che proverò a fare un comizio sabato sera se possibile, se avremo abbastanza tempo per organizzarlo", ha detto il presidente a Fox News. "Vogliamo farlo in Florida e se ne potrebbe organizzare un altro in Pennsylvania la sera successiva", ha aggiunto. Il presidente degli Stati Uniti si sottoporrà "probabilmente" nelle prossime ore a nuovo test, ha spiegato ancora nell'intervista, durante la quale ha parlato con voce rauca e si è interrotto in diverse occasioni per la tosse. "Penso di essere l'uomo più analizzato al mondo in questo momento", ha detto Trump.

Intanto, il suo medico personale, Sean Conley, ha assicurato che il presidente potrà riprendere già domani gli "impegni pubblici", sottolineando che il capo della Casa Bianca "è rimasto stabile e privo di indicazioni che suggeriscano una progressione della malattia" da quando è stato dimesso dall'ospedale. Nella nota Conley non ha precisato se il presidente sia ancora positivo al Covid-19.

Ieri il secco 'no' al dibattito virtuale con Biden: "Non sono contagioso", aveva spiegato