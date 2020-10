World Food Programme: cosa fa l'agenzia Onu con sede a Roma

Afp

Con 86,7 milioni di persone assistite in circa 83 paesi ogni anno, il World Food Programme (Wfp), la cui sede è a Roma è la principale organizzazione umanitaria e agenzia delle Nazioni Unite impegnata a salvare e cambiare le vite, fornendo assistenza alimentare nelle emergenze e lavorando con le comunità per migliorarne la nutrizione e costruirne la resilienza. Fu fondato nel 1961 quando George McGovern, allora direttore del programma di aiuto alimentare degli Stati Uniti, propose, durante la conferenza della Fao, di creare un programma di distribuzione alimentare. Il Wfp venne costituito nel 1962 dalla Fao e dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per tre anni su base sperimentale. Nel 1965 il programma venne ratificato.

Ogni giorno, il Wfp mobilita circa 5.000 camion, 20 navi e 90 aerei per fornire cibo e altri tipi di assistenza a chi ne ha più bisogno. All'anno distribuisce circa 15 miliardi di razioni alimentari, a un costo stimato di 31 centesimi di dollaro a razione.

Le attività del Wfp si concentrano nell'assistenza d’emergenza, nel soccorso e nella ricostruzione, nello sviluppo e nelle operazioni speciali. Due terzi dei suoi interventi si svolgono in paesi colpiti da conflitti, dove il rischio per le popolazioni di essere denutrite è tripla rispetto ai paesi in pace.

Nelle emergenze, si legge sul sito dell'agenzia, il Wfp è spesso il primo a giungere sul posto e a fornire assistenza alimentare alle vittime di guerre, conflitti civili, siccità, inondazioni, terremoti, uragani, cattivi raccolti e disastri naturali.

Il Wfp è la più grande organizzazione umanitaria che attui programmi di alimentazione scolastica in tutto il mondo, e questo da oltre 50 anni. Ogni anno, il Wfp fornisce pasti a scuola a oltre 16 milioni di bambini e bambine in 60 paesi, spesso nelle regioni più inaccessibili.

Il Wfp acquista 3 milioni di tonnellate di cibo l'anno. Di questa quantità, almeno tre quarti proviene da paesi in via di sviluppo.

Il Wfp, inoltre, fornisce servizi all'intera comunità umanitaria. Tra questi, c'è anche il trasporto aereo con il Servizio Aereo Umanitario delle Nazioni Unite (Unhas), che raggiunge oltre 250 destinazioni in tutto il mondo.

Finanziato interamente da donazioni volontarie, nel 2018 il Wfp ha raccolto la cifra record di 7,2 miliardi di dollari. Lo staff del Wfp conta oltre 17.000 dipendenti in tutto il mondo: di essi, oltre il 90 per cento si trova in paesi in cui l'agenzia fornisce assistenza.