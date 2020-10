Covid, in Russia quasi 13mila casi in 24 ore

Afp

Quasi 13.000 casi di coronavirus in 24 ore. Sono questi i dati ufficiali che arrivano dalla Russia, dove continuano a crescere i contagi. Le autorità sanitarie, riporta l'agenzia Tass, segnalano 12.846 nuovi casi, il dato più alto mai registrato, e altri 197 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Russia i casi di Covid-19 sono 1.285.084 e il bilancio ufficiale delle vittime parla di 22.454 morti, mentre sono in totale 1.016.202 i pazienti guariti. Ieri erano stati segnalati 12.126 nuovi casi e 201 decessi.