Covid, Usa ancora oltre 50mila nuovi casi

(Afp)

Gli Stati Uniti registrano oltre 50.000 nuovi casi di coronavirus per il trzo giorno consecutivo. Secondo i dati della Johns Hopkins University (JHU), nella giornata di venerdì sono stati segnalati 57.420 nuovi contagi. Prosegue il trend iniziato il 7 ottobre con 50.341 nuovi casi e proseguito l'8 con altri 56.191. Come evidenzia la Cnn, per ritrovare una sequenza di giornate caratterizzate da simili cifre bisogna tornare al periodo 12-14 agosto, quando i report comprendevano 57.004, 51.977 e 64.601 nuovi casi.