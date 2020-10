Elezioni Usa, Greta 'vota' Biden

(Fotogramma)

Greta Thunberg vota per Joe Biden. L'attivista svedese si schiera con l'avversario di Donald Trump nel voto presidenziale a stelle e strisce. "Non mi occupo mai di politica dei partiti. Ma le imminenti elezioni americane vanno al di sopra e al di là di tutto questo. Dal punto di vista del clima, è qualcosa di molto lontano da ciò che è sufficiente e molti di voi ovviamente hanno sostenuto altri candidati. Ma, voglio dire, sapete... diavolo! Organizzatevi e fate in modo che tutti votino Biden", twitta la ragazza. D'altra parte, al di là delle posizioni di Trump in materia di clima, è nota l'assenza di feeling tra l'attuale presidente e la teenager svedese, come dimostrano i ripetuti messaggi incrociati affidati a Twitter.