Gb imita Italia: "Servono mascherine all'aperto"

(Afp)

Il Regno Unito potrebbe presto seguire l'Italia nell'obbligo della mascherine all'aperto. Calum Semple, esperto in medicina contro le epidemie presso l'Università di Liverpool e membro dello Scientific Advisory Group for Emergencies - il gruppo scientifico consultivo per le emergenze del governo britannico-, ha infatti appoggiato la richiesta della British Medical Association di rendere obbligatorie le mascherine sia al chiuso che all'aperto dove non è possibile una distanza sociale di due metri.

"Abbiamo visto l'importanza delle protezioni per il viso in un ambiente interno, in particolare dove la ventilazione non può essere garantita. In realtà, se sei fuori a camminare con il tuo cane da solo e sei a molti metri di distanza dalle altre persone, indossare una mascherina non fa differenza. Ma se ti trovi in ​​una zona commerciale del centro città o fai la fila fuori dai negozi, si dovrebbe indossare", ha detto Semple.

La BMA ha suggerito che a coloro che hanno più di 60 anni, o che hanno altre condizioni di salute che li rendono vulnerabili al coronavirus, dovrebbero indossare mascherine mediche, in linea con le linee guida dell'Oms, e ha esortato a indossare mascherine per il viso all'aperto dove le persone non possono stare a due metri di distanza. Il dottor Chaand Nagpaul, il suo presidente, ha affermato che le misure del governo per combattere il Covid-19 non funzionano e ha chiesto ulteriori misure tra cui una restrizione delle vendite di alcol e un inasprimento della regola del sei per limitare a due il numero di persone di diversi nuclei familiari che possono incontrarsi.