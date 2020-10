Covid, in India superati i 7 milioni di contagi

(Afp)

In India i casi di contagio per coronavirus hanno superato i 7 milioni. Il conteggio totale dei casi si è attestato a 7.053.806 con 74.383 nuove infezioni, secondo un bollettino emesso dal ministero federale della sanità. Sono i 918 decessi, portando il totale delle vittime a 108.334. L'India è il secondo Paese, dopo gli Stati Uniti, per numero di contagi.