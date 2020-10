Covid, in Russia nuovo record di contagi: oltre 13mila

(Afp)

Nuovo record storico di contagi da coronavirus in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.634 casi e 149 morti. Lo ha riferito il Centro operativo nazionale per la lotta al Covid, mentre secondo un calcolo dell'agenzia di stampa Sputnik oltre 4.500 contagi sono stati registrati da ieri nella sola Mosca. Sale così a 1.298.718 il numero di casi in Russia, mentre le vittime sono 22.597.