Trump: "Sono immune al Covid, sono in ottima forma"

"Sono immune, forse per un breve periodo, forse per uno lungo". Così Donald Trump intervistato da Fox News ha risposto alla domanda se fosse ancora malato di Covid. "Il presidente è veramente in ottima forma", ha aggiunto parlando di sé stesso in terza persona.

Capitolo elezioni: tutto quello che dice Joe Biden è "una bugia", secondo Trump. I democratici "stanno cercando di rubare le elezioni", ha detto ancora il presidente ripetendo le accuse di brogli elettorali senza fornire prove.

Inoltre, Trump ha sostenuto che Nancy Pelosi starebbe cercando di trovare un modo per sostituire Biden con Kamala Harris se i dem dovessero vincere le elezioni. "Vogliono mettere una persona di super sinistra come Kamala Harris che è più a sinistra di Bernie Sanders", ha detto riferedosii alla senatrice californiana.