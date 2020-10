"Coronavirus resiste 28 giorni su banconote e smartphone"

(Fotogramma)

Il coronavirus può resistere fino a 28 giorni sulle banconote e sugli schermi degli smartphone. Lo afferma uno studio condotto dall'agenzia nazionale australiana della scienza (Csiro), come si legge sul sito della Bbc, sulla base di un esperimento condotto in condizioni di laboratorio: al buio e con una temperatura costante di 20 gradi. Gli esperti della Csiro evidenziano che, nelle medesime condizioni, il virus dell'influenza può resistere per 17 giorni. Lo studio, pubblicato sul Virology Journal, ha evidenziato che la resistenza del coronavirus è inferiore se le temperature salgono: se il termometro segna 40 gradi, su alcune superfici il virus diventa sostanzialmente inattivo nell'arco di 24 ore.