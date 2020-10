Covid Francia, "non esclusi lockdown locali"

(Foto Afp)

Il premier francese Jean Castex non ha escluso che possano essere imposti dei lockdown locali nel Paese per arginare la seconda ondata di casi di coronavirus. "Il lockdown generale deve essere evitato con tutti i mezzi", ha detto a France Info, mentre alla domanda su eventuali confinamenti a livello locale il capo del governo ha risposto: "Non può essere escluso nulla alla luce della situazione nei nostri ospedali".

La situazione relativa ai casi di coronavirus nell'Ile-de-France, la regione dove si trova Parigi, d'altra parte è sempre più preoccupante. A lanciare l'allarme è stato il direttore dell'Agenzia della Sanità regionale, Aurelien Rousseau, che in un'intervista a 'Bfmtv' ha messo l'accento sull'aumento dei contagi e dei ricoveri, sottolineando che "il 17% dei test" effettuati risultano "positivi".

Il Covid-19 si sta diffondendo rapidamente tra i giovani. A Parigi, il tasso di incidenza nelle persone tra i 20 ed i 30 anni ha superato gli 800 casi positivi ogni 100mila abitanti, ha spiegato Rousseau. "E soprattutto, da tre giorni, queste cifre sono aumentate molto rapidamente tra gli anziani", ha aggiunto, sottolineando che "473 pazienti si trovano in terapia intensiva".

Quanto alla limitazione degli incontri nelle abitazioni private, Castex ha sottolineato che ciò "non è possibile dal punto di vista legale" ma ha invitato i francesi a fare attenzione e ad usare il buon senso. "Se ognuno mette un po' del suo, possiamo cambiare il corso delle cose", ha continuato. In Francia la scorsa settimana si è toccato il record di casi dall'inizio dell'epidemia, con oltre 26mila contagi in 24 ore.

Il premier, che nelle scorse settimane è stato criticato per aver ammesso di non aver scaricato StopCovid, ha annunciato che per il 22 ottobre sarà pronta una nuova versione dell'app, l'equivalente francese di Immuni. "I francesi hanno creduto un po' troppo rapidamente che questo virus fosse scomparso - ha detto - La seconda ondata è realtà".