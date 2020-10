Covid, in Germania, 2.467 nuovi casi in 24 ore

(Afp)

Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato altre 2.467 nuove infezioni di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 325.331 contagi dall'inizio dell'emergenza. Lo ha comunicato l'istituto Robert Koch che nei giorni scorsi aveva registrato un forte aumento dei test positivi, con quasi 5mila casi confermati la scorsa settimana. Anche in Germania la domenica e il lunedì il numero dei casi è solitamente inferiore alla media perché non tutte le autorità sanitarie locali comunicano i loro risultati all'istituto centrale federale durante il fine settimana. Il numero dei morti totale è di 9.621, sei in più rispetto a ieri.