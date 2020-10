Covid, Trump: "Impennata in Europa? Fake news li portavano a modello"

(Afp)

"Grande impennata dell'epidemia cinese in Europa e in altri posti che le fake news portavano come esempi di luoghi in cui si stava facendo bene, con l'obiettivo di mettere in cattiva luce gli Usa. Siate forti e vigili, farà il suo corso. Vaccini e cure stanno arrivando rapidamente". Lo ha affermato su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito del balzo di casi di Covid-19 in Europa.