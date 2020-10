In Francia 8.500 nuovi casi, si valuta coprifuoco a Parigi

(Afp)

Di fronte alla recrudescenza dell'epidemia di coronavirus, le autorità francesi stanno valutando la possibilità di introdurre il coprifuoco a Parigi e nella regione dell'Île-de-France. Lo scrive Le Point, riferendo che martedì mattina si terrà un consiglio di difesa a porte chiuse all'Eliseo per valutare le nuove misure restrittive. Nel frattempo, le autorità sanitarie hanno registrato nelle ultime 24 ore 8.505 nuovi casi, con 96 decessi, portando il totale delle vittime del Covid-19 a 32.825 morti. Negli ultimi sette giorni sono state 5.350 le persone ricoverate negli ospedali, di cui 929 in terapia intensiva. Il totale dei pazienti in terapia intensiva è attualmente 1.539, record da maggio.