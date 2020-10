Trump negativo al test per il coronavirus

(Afp)

Donald Trump è risultato negativo al test sul coronavirus "per alcuni giorni consecutivi". Lo ha detto il medico della Casa Bianca, Sean Conley, precisando che Trump "non è contagioso per gli altri". La rassicurazione di Conley arriva poco dopo che il presidente Usa è stato visto salire a bordo dell'Air Force One senza mascherina per recarsi a Sanford, in Florida, a incontrare i suoi sostenitori.

"L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha appena ammesso che avevo ragione. I lockdown stanno uccidendo paesi in tutto il mondo", ha poi scritto su twitter Trump. "La cura non può essere peggiore del problema - ha aggiunto Trump - Aprite i vostri Stati, governatori democratici. Aprite New York. Una lunga battaglia, ma alla fine hanno fatto la cosa giusta!".