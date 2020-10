Boom 'post-covid' di matrimoni in massa in Cina

Fotogramma

Seicentomila nuove coppie di sposi. In Cina la 'Settimana d'oro', coincisa con la Festa di Metà Autunno, è da sempre uno dei periodi preferiti per le nozze. Ma quest'anno è arrivata dopo il lockdown 'duro' nel mezzo della pandemia di coronavirus, che nei mesi scorsi ha costretto molte coppie a rinviare il 'sì'.

A Wuhan, la megalopoli in cui si è inizialmente manifestatato il coronavirus, ci sono 99 nuove coppie. Tanti operatori sanitari, che nei mesi passati sono stati "al fronte" nella battaglia contro il Covid-19. Un matrimonio in massa, all'aperto, come ha scritto il Guardian. Sul web, hanno riportato i media locali, i cinesi sono impazziti per le nozze di gruppo di 15 militari di un'unità navale, che hanno detto 'sì' tutti insieme.

In tutta la 'Settimana d'oro', conclusasi mercoledì scorso, la piattaforma Hunliji ha registrato oltre 600.000 nuove coppie di sposi. L'11% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

E c'è chi è stato costretto a passare di matrimonio in matrimonio. Di regalo in regalo. Come un cinese di Bijie, nella provincia di Guizhou, che ha raccontato di essersi diviso tra ben 23 cerimonie.

Iniziata il primo ottobre, con l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, la 'Settimana d'oro' ha visto quasi mezza Cina in movimento, come ha scritto nei giorni scorsi il Global Times, voce all'estero del governo di Pechino. Ben 637 milioni di spostamenti interni, con più di 52 milioni di turisti solo nella provincia di Hubei, quella di Wuhan. Con i turisti che hanno speso 466,6 miliardi di yuan, il 69,9% rispetto al 2019. Almeno secondo i dati ufficiali.

Ma ora, dopo settimane in cui le autorità sanitarie cinesi parlavano solo di casi 'importati' di Covid-19 nel gigante asiatico, dalla provincia di Shandong vengono segnalati sei nuovi casi di trasmissione locale.