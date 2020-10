Covid, in Belgio quasi 4500 casi in un giorno

(Foto Afp)

Continua ad aumentare il numero dei nuovi positivi in Belgio, con una media per l'ultima settimana di 4.449 nuovi infettati al giorno, pari ad un incremento del 79% rispetto alla settimana precedente. I morti sono stati 17 al giorno di media per un totale di 10.211 dall'inizio della pandemia. A Bruxelles, la percentuale dei positivi è di 800,8 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni, ma il livello dei nuovi positivi preoccupa in tutto il paese. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, il Servizio di Salute Pubblica ha indicato che i nuovi contagi sono stati 3.322 e i decessi 24.