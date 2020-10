Covid, Johnson & Johnson sospende sperimentazione vaccino

(Afp)

Johnson & Johnson ha sospeso "temporaneamente" la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus al quale stava lavorando a causa di "eventi avversi" su un volontario "non spiegabili". In un comunicato la casa farmaceutica americana ha spiegato che "la malattia del volontario sarà osservata e valutata". Non viene tuttavia precisato se il partecipante alle fase 3 della sperimentazione si sia ammalato dopo aver assunto una dose del vaccino o un placebo.