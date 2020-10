Covid Olanda: stretta del governo per ristoranti, bar e trasporti

(Afp)

Il governo olandese si appresta a varare nuove drastiche misure restrittive destinate a frenare l'impennata di casi di Coronavirus nel paese, in un ultimo sforzo destinato ad evitare un lockdown totale. Le nuove misure colpiranno in particolare le strutture ricettive, oltre a bar, ristoranti e strutture destinate agli sport amatoriali, ma anche i trasporti pubblici. Le restrizioni verranno annunciate in una conferenza stampa dal premier Mark Rutte e dal ministro della Salute Hugo de Jonge questa sera.

In nottata - secondo quato Rtl Nieuws e Nos hanno appreso da fonti coperte da riserbo - il governo stava ancora dibattendo se chiudere in una volta sola tutte le strutture ricettive o limitare ulteriormente gli orari di apertura. Anche gli esercizi commerciali del settore della ristorazione potrebbero dover chiudere alle 18 e rimanere chiusi nel fine settimana, secondo fonti citate dal Telegraaf. L'uso della rete dei trasporti pubblici verrebbe limitato a chi svolge lavori di importanza vitale e solo per gli spostamenti essenziali. Gli orari di apertura dei negozi notturni potrebbero essere ridotti. Verrebbero sospesi tutti gli sport amatoriali e sport di contatto per gli over 18.