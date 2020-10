"Donna guarisce da Covid, si riammala e muore: primo caso al mondo"

(Fotogramma)

Una 89enne originaria dei Paesi Bassi è la prima persona a perdere la vita dopo la seconda infezione di coronavirus. Lo scrive il Telegraph, facendo riferimento ai documenti pubblicati dalla Oxford University Press. La donna era affetta dalla macroglobulinemia di Waldenström -una rara forma di linfoma non-Hodgkin- che aveva fortemente minato il sistema immunitario. La paziente ha manifestato inizialmente tosse e febbre alta. E' stata ricoverata, è risultata positiva ed è stata dimessa dopo 5 giorni vista la regressione sostanziale dei sintomi. Dopo 59 giorni, e 2 giorni dopo l'inizio di un ciclo di chemioterapia, la donna ha accusato tosse, febbre e difficoltà respiratorie: il tampone ha dato esito positivo. Il test relativo alla presenza di anticorpi ha dato esito negativo dopo 4 e 6 giorni dalla positività. Dopo 8 giorni, le condizioni si sono deteriorate in maniera evidente. Dopo altre 2 settimane, la donna è deceduta. I ricercatori, che non dispongono di test negativi tra le due infezioni, sulla base delle analisi dei campioni di sangue ritengono che sia mutata la composizione genetica del virus tra il primo e il secondo episodio: per questo, propendono per la tesi relativa a due infezioni diverse e non ad una positività prolungata.