Elezioni Usa, hanno già votato 10 milioni di americani

Oltre dieci milioni di americani hanno già votato, per posta e nel voto anticipato, per le elezioni per la Casa Bianca del prossimo 3 novembre. Si tratta di una cifra record, ha reso noto l'Us Elections Project dell'Università della Florida, secondo cui "gli elettori americani hanno depositato un totale di 10.296.180 schede negli Stati coinvolti".