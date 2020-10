Olanda, Rutte annuncia il lockdown parziale

(Afp)

Caffè, bar e ristoranti chiuderanno per almeno quattro settimane in Olanda a partire da domani sera. Entriamo "in lockdown parziale", ha detto questa sera il premier Mark Rutte annunciando una stretta delle regole per contenere il contagio del covid-19. Inoltre sarà presto obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi per chi ha più di 13 anni. Il governo sta valutando gli aspetti legali di questa misura, ma intanto "raccomanda urgentemente" di coprirsi naso e bocca. Sono vietati gruppi di più di quattro persone all'esterno e all'interno.

Viene vietata la vendita di alcool dopo le 20 e non si potranno ricevere più di tre persone in casa. Agli olandesi viene chiesto di limitare il più possibile l'uso di autobus e treni.

"Dobbiamo ridurre drasticamente il numero di contatti sociali e movimenti", ha detto Rutte, citato dai media olandesi. "Troppe persone non rispettano le regole- ha aggiunto - non possiamo fare altro che inasprire le misure, per non dover poi smettere di incontrarci". Ci sarà una prima valutazione degli effetti delle nuove misure fra due settimane. Comunque la chiusura di bar e ristoranti "durerà almeno quattro settimane e se non funzionerà, allora ci sarà un lockdown totale", ha avvertito Rutte. Le sue parole, ricorda il sito Dutch news, arrivano mentre l'Olanda ha registrato 7.393 nuovi contagi in 24 ore e quasi 44mila la settimana scorsa.