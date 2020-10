Trump chiede a Corte Suprema di bloccare richiesta dichiarazione redditi

(Afp)

Donald Trump ha presentato la richiesta di intervento d'urgenza alla Corte Suprema chiedendo che vengano protette le sue dichiarazioni dei redditi dall'ingiunzione di un grand jury di New York. Lo riporta il sito di The Hill.

E' la seconda volta che l'avvocato personale di Trump chiede l'intervento della Corte per bloccare il tentativo del procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance, di ottenere le dichiarazioni dei redditi relative ad otto anni del tycoon diventato presidente. Lo scorso anno, con un'opinione approvata da 7 giudici con due contrari, non fu accolto l'argomento che il presidente ha piena immunità nei confronti di ogni procedimento, ma si sottolineò che il presidente avrebbe potuto muovere altri argomenti in sedi giudiziarie di istanza minore.

Da allora sia la corte distrettuale che quella d'appello ha bocciato il ricorso di Trump, in cui si afferma che l'ingiunzione del grand jury è pregiudiziale e tesa solo a danneggiare il presidente. Presentando il ricorso alla Corte Suprema, viene bloccata l'applicazione della sentenza della corte d'appello che sosteneva l'obbligatorietà del rispetto dell'ingiunzione.