Covid, Merkel annuncia "nuove restrizioni" in Germania

In considerazione del numero crescente di contagi in Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel nella riunione con i presidenti dei land ha discusso di un inasprimento delle regole per il coronavirus. Al termine dell'incontro Merkel ha annunciato di aver concordato "notevoli restrizioni" sui contatti tra le persone, per prevenire la diffusione incontrollata del virus. In particolare, sono previste "limitazioni nei contatti nelle zone dove le nuove infezioni superano i 50 nuovi contagi per 1000 abitanti sia in pubblico che in privato".

La Germania, ha spiegato, è già "in una fase esponenziale" e il paese è di fronte a "un passaggio cruciale". Merkel ha fatto appello ai cittadini, in questa "fase decisiva e critica", affinché tutti aderiscano e seguano le regole. "Possiamo combattere questo virus", ha detto la cancelliera sottolineando l'importanza di seguire le regole e "ridurre i contatti tra le persone''.