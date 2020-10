Covid, il Regno Unito sfiora i 20mila contagi

(Afp)

La Gran Bretagna sfiora i 20mila nuovi contagi. Il bollettino odierno registra 19.724 casi positivi, il numero più alto di sempre (escluso il giorno in cui il dato è stato artificialmente gonfiato da test precedenti non registrati per sbaglio). I nuovi positivi sono quasi 2500 più di ieri (17.234) con un balzo del 14%. I nuovi decessi sono 137, in calo rispetto ai 143 di ieri. Il numero totale dei morti secondo i dati ufficiali sale così a 43.155.